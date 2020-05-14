Demokratların kalesi California'ya 22 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçi milletvekili

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill'in istifasının ardından boşalan 25. bölge milletvekilliğini Cumhuriyetçi Mike Garcia kazandı.

Demokrat rakibi Christy Smith'i yenen eski askeri pilot Garcia, 1998 yılından bu yana California'dan seçilen ilk Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Temsilciler Meclisinde şimdilik boşalan koltuğu dolduran Garcia, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat rakibi Smith'e karşı tekrar yarışacak.