03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlk sınavları olan Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina seçimlerini geride bırakan Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski New York Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Hawaii Vekili Tulsi Gabbard bugün 14 eyalette yapılacak seçimlerle kozlarını paylaşacak.
Demokratlar tarafından "Süper Salı" (Super Tuesday) olarak adlandırılan ve California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın aralarında bulunduğu 14 eyalette yapılacak ön seçimler, Cumhuriyetçi Partinin tek adayı ABD Başkanı Donald Trump karşısına çıkacak Demokrat ismi büyük oranda belirleme potansiyeli taşıyor.
SANDERS HALA FAVORİ
Toplamda 4 bin delegenin yüzde 34'ünün dağılımının belli olacağı Süper Salı'da, en son Güney Carolina'da yapılan ön seçimde Biden'e ve Iowa'da Buttigieg'e kaybetmesine rağmen New Hamsphire ve Nevada'da rahat kazanan Sanders, anketlere göre hala favori olarak görülüyor.
Dün yapılan anketlerde Sanders'ın California'da oyların yüzde 33'ünü topladığı görülürken, Biden'ın yüzde 18 ile ikinci, Warren'ın yüzde 16 ile üçüncü, Bloomberg'ün de yüzde 13 ile dördüncü sıraya yerleşmesi dikkati çekti.
Teksas'ta Sanders'ın yüzde 30,5 ile birinci olduğu, ikinci sıradaki Biden'ın ise oy oranını 8 puan artırarak yüzde 26'ya ulaştığı görülüyor.
Anketlerde Virginia'da Sanders'ın yüzde 28, Biden'in yüzde 19 destek topladığı, Colorado eyaletinde ise bu oranların yüzde 27'ye yüzde 15 olduğu ortaya çıkıyor.
Bununla birlikte Sanders'ın yüzde 24 ile birinci olduğu Massachusetts'te, Warren'ın yüzde 22 ile ikinci, Biden'ın yüzde 11 ile beşinci sıraya yerleştiği belirtilen anketlerde, Biden'ın yüzde 28 oy alarak birinci olduğu tek eyaletin Kuzey Carolina olduğu, burada da Sanders'in 6 puan farkla ikinci sıraya yerleşmesi dikkati çekiyor.
Ayrıca Alabama, American Samoa, Arkansas, Maine, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Utah ve Vermont gibi diğer eyaletlerde de anketlerin Sanders'ı işaret ettiği belirtilirken, 415 delegenin olduğu California ve 228 delegenin olduğu Texas eyaletleri Demokrat adayın belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
BUTTIGIEG VE KLOBUCHAR BIDEN'A UMUT VERDİ
Diğer yandan yarıştan çekilen Buttigieg ve Klobuchar'ın desteğini alan Biden, bu rüzgarla yelkenlerini doldurmaya çalışırken seçime sonradan katılan iş adamı Bloomberg'in seçim pusulalarında yer alacak olmasının da bugünkü oy oranlarını ve delege dağılımını etkileyebileceği belirtiliyor.
SANDERS DELEGE VE BAĞIŞTA ÖNDE
Toplamda 149 delegenin bulunduğu Iowa, New Hampshire, Nevada ve Güney Carolina seçimlerinde Sanders, 58 delege ile ilk sıraya yerleşirken, 50 delegesi bulunan Biden ikinci sırada yer alıyor. Yarıştan çekilen Buttigieg ise 26 delegeyle üçüncü sırada bulunuyordu. Yarışa iddialı başlayan kadın aday Warren bugüne kadar sadece 8 delege kazanabildi.
Delegelerin yanı sıra seçim kampanyası kapsamında toplanan bağışlarda da birinci sırada olan Sanders, şubat ayı içerisinde 46,5 milyon dolar elde ederken, Warren 29 milyon dolarla ikinci, Biden 18 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı.
Sanders'ın diğer adayların aksine şirket, milyarder iş adamları ve lobilerden para kabul etmemesi dikkati çekerken, yarışa geç katılan milyarder iş adamı Bloomberg'ün seçim kampanyası için dışardan bağış almadığı ve kendi servetinden harcadığı biliniyor. Seçim mitinglerinde pahalı eşantiyonlar ve lüks yemekler dağıtmasıyla gündeme gelen Bloomberg'ün şu ana kadar 500 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.
ÖN SEÇİMLER 3 ŞUBAT'TA BAŞLADI
3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimleri Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.
Söz konusu ön seçimlerde beklenilen seviyenin çok altında kalan Biden ise Güney Carolina ön seçiminde sürpriz bir atılım yaparak büyük farkla birinci oldu.
Biden Güney Carolina'daki ön seçimde yaklaşık yüzde 51 oy oranına ulaşırken, Sanders oyların yaklaşık yüzde 18'ini alabildi.
Demokratların Trump'ın karşısına çıkaracakları ismi belirlemelerinin ardından 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğuna oturacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!