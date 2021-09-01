''Demokratik standartlar erozyona uğradı''

Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi, Hukukun Üstünlüğü 2021 Raporu'nu görüşmek üzere toplandı.
AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Reynders oturumda yaptığı konuşmada, Komisyonun hukukun üstünlüğünü korumaktaki kararlılığını vurguladı.
MEDYAYI DÜZENLEYECİ KURULUŞLAR SİYASİ BASKI ALTINDA
Birçok üye ülkede yolsuzluğun sürdüğünü, medyayı düzenleyici kuruluşların bazılarının siyasi baskı altında ya da etkisiz olduğunu ve gazetecilerin birçoğunun saldırılara maruz kaldığını söyleyen Reynders, bu konuda Bulgaristan ile görüşmeler yapıldığını aktardı.
Reynders ayrıca basın mensuplarından Yunanistan'da Giorgos Karaivaz'ın ve Hollanda'da Peter R. de Vries'in öldürüldüğünü anımsattı.
Sivil toplum kuruluşlarının bazı AB ülkelerinde zorluklarla karşılaştığı ve korunmadığını belirten Reynders, Komisyon'un Macaristan ve Polonya hakkında eşcinsellerin haklarına saygı gösterilmediği gerekçesiyle yasal süreç başlattığını hatırlattı.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ RAPORU
AB Komisyonu'nun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporu, 20 Temmuz'da açıklanmıştı.
Raporda, bazı AB ülkelerinde demokratik standartların erozyona uğradığı, özellikle Polonya ve Macaristan'da yargı bağımsızlığının tehdit altında bulunduğu, bütün bunların endişe verici olduğu belirtilmişti.
Hukukun Üstünlüğü Raporu, 27 üye ülkede adalet sistemi, yolsuzlukla mücadele, medya çoğulculuğu ve kuvvetler ayrılığı ile ilgili konularda olumlu ve olumsuz gelişmeleri derliyor.
AB yönetimi, AB hukukunun ulusal yasaların üzerinde yer aldığını, AB Adalet Divanının kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurgularken, Komisyon da bu anlamda "yetkilerini kullanma konusunda tereddüt etmeyeceğini" belirtiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!