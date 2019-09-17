Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne battı: 34 kişi kayıp

Kongo Nehri'nde batan teknenin yolcularından 76'sı kurtarıldı. En az 34 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Bölgedeki göllerde ve nehirlerde yolcu taşımak için kullanılan düz tabanlı küçük teknelerden biri, Mai Ndombe bölgesinden daha güneydeki başkent Kinşasa'ya giderken Kongo Nehri üzerinde battı.

Polis, 76 kişinin kurtarıldığı kazanın sebebinin henüz bilinmediğini söylüyor.

Yolcuların çoğunun can yeleği giymediği tahmin ediliyor. Ülkede bu tip yolcu teknelerinde kapasitenin üzerinde insan taşındığı ve teknelerin yeterince güvenli olmamasından kaynaklı bu tip kazalar, çok sık yaşanıyor.

Ülkedeki karayolu ulaşımı yeterince gelişmediği için, çoğu yüzme bilmeyen ve can yeleği verilmeyen yolcular, yine de bu tekneleri kullanmayı tercih ediyor.