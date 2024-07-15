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        Haberler Dünya Demokrat stratejist, Trump'ın vurulmasının kurgulanmış olabileceğini söylediği için özür diledi | Dış Haberler

        Demokrat stratejist, Trump'ın vurulmasının kurgulanmış olabileceğini söylediği için özür diledi

        Demokrat siyasi strateji uzmanı ve Linkedin'in kurucusu Reid Hoffman'ın danışmanı Dmitri Mehlhorn, Donald Trump'ın vurulmasının 'bir tiyatro' olduğunu iddia ettiği için özür diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:50
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        Demokrat stratejistten 'tiyatro' suçlamasına özür
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        Demokrat stratejist ve LinkedIn'in kurucularından, Demokrat adaylara bağış yapan milyarder Reid Hoffman'ın danışmanı olan Dmitri Mehlhorn, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump'ın vurulmasının sahnelenmiş olma ihtimalini öne sürdüğü için özür diledi.

        Mehlhorn, "Dün gece, şimdi pişmanlık duyduğum bir e-posta gönderdim. Bunu ekibime danışmadan hazırladım ve gönderdim. Onlardan doğrudan özür diledim. Ayrıca, sözlerimin dün gecenin temel gerçeğinden uzaklaşmasına izin verdiğim için de kamuoyu önünde özür dilemek istiyorum. Siyasi şiddet masum bir Amerikalının daha canını aldı. Bu tür şiddeti her durumda, tereddütsüz bir şekilde kınama konusunda birleşmeliyiz. Başka herhangi bir konu dikkat dağıtıcıdır." açıklamasını yaptı.

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        Mehlhorn, gazetecilere ve destekçilerine gönderdiği bir e-postada, "Bu 'ateş etme' olayının teşvik edilmiş ve hatta belki de Trump'ın fotoğrafları çekip tepkilerden faydalanabilmesi için sahnelenmiş olma ihtimali var" ifadelerini kullanmıştı.

        TRUMP'IN VURULMASI

        Biden'a karşı başkanlık için yarışan Trump, cumartesi günü Butler, Pennsylvania'daki bir mitingde kulağından vuruldu. Sağ kulağının vurulmasının ardından yüzü kan içinde kaldı. Saldırıda bir miting katılımcısı öldü, iki kişi yaralandı. Suikastçi de öldürüldü.

        Saldırı internette asılsız komplo teorilerinin yayılmasına neden olurken, bazıları olayın Trump'a karşı karanlık bir 'derin devlet' tarafından gerçekleştirildiğini, bazıları ise sempati toplamak için düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü.

        Aralarında Cumhuriyetçi Trump ve Demokrat ABD Başkanı Joe Biden'ın da bulunduğu Cumhuriyetçi ve Demokrat Partilerin önde gelen liderleri, eski başkanın vurulmasının ardından çok bölünmüş olan ülkeyi birlik olmaya ve sükûneti korumaya çağırdı.

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