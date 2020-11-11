Demokrat Parti Kütahya İl Başkanı Epik, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 gündür Kovid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Epik, hayatını kaybetti.

Ali Epik'in cenazesinin yarın öğle vakti Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Epik, 18 Ekim'de Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katıldığı Olağan Genel Kurulda partisinin il başkanlığı görevine seçilmişti.