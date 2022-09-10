Uysal: 2. turda daha net kararlar alınacak

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Zorlu'nun sorularını yanıtladı. Uysal, 6'lı masanın ikinci turda daha net kararlar alınacağını söyledi.

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



"CUMHURİYET KENDİ DEĞERLERİNİ ÜRETMİŞTİR"

6'lı Masa gayet iyi geliyor. Milletimizin beklentileri kılavuzumuz. Keyfi rejim diye tabir ettiğimiz sistemde tarihi geriye doğru akıtıyoruz. 20 yılın sonunda bir kavşağa doğru ilerliyoruz. Milletimiz muhasebe yapacak. Bu iktidara mazeret bırakmayacak şekilde Türk milleti, seçmenimiz bu iktidara 4 tane 5 yıllık kalkınma uygulayabilecek zaman vermiş. Mutlak güç vermiş. Dilinden dökülen kanun haline gelmiş, önünüzde hiçbir engel yok. Bu hedef bir hedeflemeyi tutturduğunu söylesin. Sayın Erdoğan'ın taahhüt ettiği 25 milyon dolarlık kişi başına gelir, ilk 10 diyordu, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi, aklı kararmamış, vicdanı kararmamış her Türk vatandaşı bununla övünç duyar, biz de övünç duyarız. Türkiye topyekûn 'devleti ele geçireceğiz' diyerek başta FETÖ olmak üzere bir programa da muhatap oldu. Cumhuriyet kendi değerlerini, bunu sahiplenecek insanlarını da üretmiştir.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK POTANSİYELİ TAŞIMASI TABİİ HAKKI"

Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisi, muhalefetin en büyük siyasi partisi sayın Kılıçdaroğlu'nun aday potansiyeli taşıması en tabii hakkıdır zaten. Kişi meselesi değil bu. Bir Cumhurbaşkanlığı rekabeti, diğer tarafta da genel seçim rekabeti. Türkiye bu pratikleri yeni deniyor. Buralarda isimleri aşan şekilde 6 siyasi parti olarak Türk seçmenine bir paketi koymak mecburiyetindeyiz. Sadece iktidar değişimi değil bu. Türk milletinin önünde icra edilebilir bir programı koymaktır hedefimiz. Türkiye'nin hangi siyasi sıcak iklimde, ekonomik, toplumsal iklimde seçim eşiğine gelebileceğini bugünden öngöremiyoruz.

"6'LI MASA KURUMLARIN İNŞASI İÇİN ÇALIŞIYOR"

Şu anda konuşulmuş bir takvimleme yok. Şunu ifade edebilirim, stadın kapısına yaklaşıyoruz. Daha sıcak, net kararların daha net, kademe kademe alınacağı bir sürece giriyoruz. 2. turda daha net kararlar alınacak. Adeta kurucu akıl, program ve kadroyla, kuvvetler ayrılığından başlayarak, kurumların, değerlerin yeniden inşa edileceği önümüzde bir süreç var. Artık hükümetler parlamentodan çıkmıyor. 6'lı Masa kurumların yeniden inşası için çalışıyor.

"BU BİRLİKTELİK SİYASİ TARİHİMİZDE ÖRNEK BİR BİRLİKTELİKTİR"

Her siyasi parti kendi değerlendirmesiyle birlikte bir strateji benimser. Özellikle kişi veya kişileri hedef alacak çerçeve içerisinde değil. 20 yıldır iktidarın baskısına, ötekileştirilmesine muhatap olmuş kesimler var. Muhalefetin vazifesi bu kitleleri mobilize edebilmek. Ben bu endişeleri taşıyarak açık yüreklikle söyledim. Burada bir en uç noktada işbirliği içerisinde olduğumuz, beraber süreç yürüttüğümüz kişileri hedef almak değil. Siyaseti zehirlemek noktasında iktidarın uzun süredir propagandası var. Yüzde 10 barajı dolayısıyla geçmişte açık ara pozisyonu vardı. Bugün siyasi tarihimizde bu birliktelik, örnek birlikteliktir. Biz bir umudu yaşatmak, büyütmek mecburiyetindeyiz.

"SAYIN ERDOĞAN'IN KADRAJINA SOKAMAZSANIZ ÇÖZME ŞANSINIZ YOK"

6'lı Masa olarak temel iddiamız, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye. Herkesin hakkını alabileceği adalet mekanizması, ekonomik sistem, herkesin yarından emin olduğu Türkiye. Bugün kurumlar kişiselleştirilmiş. Her bir problemi sayın Erdoğan'ın kadrajına sokamıyorsak çözme şansımız yok. Bunun ürettiği maliyetleri her noktada yaşıyoruz. Yapısal olarak değişimi milletimizin önüne koyuyoruz. Bir tarafta kurtla yiyeceksiniz, kuzuyla ağlayacaksınız. Faiz lobilerinden şikayet edip en fazla faiz verdiğiniz dönemde tam tersi propaganda yapacaksınız.

"BÜTÜN PARTİ LİDERLERİN HER BİRİ POTANSİYEL ADAYDIR"

Geçmişte denemelerimiz var. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterildi. Biz o süreçte Türkiye'nin iklim değişikliğine ihtiyacı olduğu için desteğimizi beyan ettik. Bir krizi yönetecek, değişimi yönetecek. Elbette Türkiye'nin siyasetten, akademiden çok değerli insanlar var. Siyasetin tabiatının ortaya koyduğu şartları, parametreleri göz önüne alarak siyasi partilerden çıkmasını öncelik sayarız. Siyasi partilerin liderliği gösterecek, arkasına geniş kitleleri almış siyasi parti liderlerin olmasını çok daha doğru buluyorum. Bu sayın Kılıçdaroğlu olur, sayın Kılıçdaroğlu olur, masada bulunan liderlerin her biri potansiyel adaydır.

"SEÇİMLERİN 14 MAYIS'TA YAPILMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

İnşallah 14 Mayıs'ta olur. Bizim için, Türk demokrasisinin de övünç meselesi. 47 yılındaki 12 Temmuz mutabakatı ile İsmet Paşa ve Celal Bayar'ın sureci yöneterek buraya gelinmiştir. Gönüllerdeki abide insanların hizmetleri, icraatları dolayısıyla yararlanmak adına operasyonel kiralama yaparak sayın Erdoğan ifade eder. Sadece Yassıada'nın haline baksınlar. Mimarisini bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, işin takibini sayın Erdoğan'ın mahiyetinde olan iki kişi. Bugün muhafazakarlık deyip Bursamızın kalbine TOKİ binalarına nasıl hançer gibi saplamışlarsa. Sayın Erdoğan elbette bir hesap yapıyordur. Biz 14 Mayıs'ta 'Yeter Söz Milletindir' sözünün mana bulmasından büyük memnuniyet duyarız.