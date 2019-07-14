İş dünyası 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yayımladığı yazılı mesajında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazilerimizi anma, demokratik kazanımlarımızın değerini vurgulama günüdür. Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz. Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır. TÜSİAD her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİT DÜŞENLERİ RAHMETLE ANIYORUZ'

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, ise üç yıl önce bugün Türk halkının demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koyduğunu hatırlatarak “Bu elim kalkışmaya karşı koyarken şehit düşenleri rahmet ile anıyoruz. Türkiye’de demokrasinin ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını o şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin istikrarına olan çok boyutlu etkilerine de değinen Sargın, “Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin hem vazgeçilmezi hem teminatıdır. Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslararası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir. Biz YASED olarak, ülkemizin bu hedeflere ulaşmasına destek olmak için her gün var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.