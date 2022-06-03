Demokrasi ve Birlik Derneği kuruluşunu ilan etti

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Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Diyarbakır Anneleri’nin mücadelesi çıkış noktası olan derneğin hedef kitlesi Türkiye Kürtleri. Dernek, Kürtlerin sosyal, ekonomik ve eşit yurttaşlık gibi sorunlarına çözüm aramayı amaçlıyor.

Farklı meslek gruplarından isimlerin yönetim kurulunu oluşturduğu Demokrasi ve Birlik Derneği'nin kuruluşuna, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner öncülük etti. Derneğin tanıtım toplantısına, siyaset, edebiyat, hukuk ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Açılışını Mehmet Metiner’in Türk ve Kürt halkının ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulamak adına Türkçe ve Kürtçe konuşarak yaptığı toplantıda, salonda AK Parti’nin eski seçim şarkısı "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz" şarkısı çaldı.

“KÜRT İNKARI BİTTİ AMA KÜRTLERİN SORUNLARI DEVAM EDİYOR”

Türkiye’de Kürtlerin inkar politikasının sona erdiğini ancak hala Kürt halkının reel sorunları olduğunu söyleyen Metiner, ilk amaçlarının Kürt halkını anlamak ve buna göre çözümler üretmek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Dağda evladı ölen, içeride cezavinde evladı olan aileler yıllarca PKK’lı diye dışlandı. Travmalar ve dışlanmışlık duygusu ile bir yerlere itildiler. Dolayısıyla da HDP’nin kucağına atıldılar. 20 yıl önce Beyaz Toroslar’ın olduğu dönemde, Kürt halkı bölgedeki devlet ve örgüt baskısından farklı farklı şehirlere gittiler. Adana’ya, İzmir’e, Mersin’e göç etmek zorunda kaldılar. Bu ailelerin çocukları yoksulluktan okuyamadı. Kürtler ve Türkler, bu ülkede o devrin ideolojisi gereği zulmü eşit olarak yaşadılar. Sadece Kürtler iki kat daha fazla yaşadılar o zulmü. Çünkü Kürtlerin etnik aidiyetleri de bir tehdit olarak görüldü. Buradan hareketle bölgelerimizde insanlarımızı dinleyeceğiz, ne istiyorlar? Bu talepleri birebir dinleyeceğiz, devletle, hükümetle paylaşacağız”

DAĞDAN KURTULAN GENÇLERE İŞ VE AŞ

Demokrasi ve Birlik Derneği’nin yönetimindeki bir diğer isim hukukçu Ebubekir Elmalı ise Diyarbakır Anneleri’ni örnek göstererek, işe önce empati yapmakla başlayacaklarını paylaştı:

“Ben Kürt değilim, tek bir Kürtçe kelime dahi bilmiyorum. Ama temel mantalitemiz şu. Kürtleri anlamak. Çünkü Diyarbakır Annelerinin evlatları dağda ama Diyarbakır Anneleri PKK’lı değil . Demek ki her Kürt PKK’lı değil. Geçtiğimiz günlerde dağdan 300'üncü çocuğumuz teslim olup, geldi. Peki bunlara iş, aş ayarlayabiliyor muyuz?. Bunu sağlamamız gerekiyor. Derneğimiz bu amaçla vakıflaşmayı da hedefliyor. Bağışlarla bu gençlerin barınma, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Çünkü kandırılan çocukların dağa çıkmada temel sebep eğitimsizlik"

ZOR DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERE YURT DESTEĞİ

Türkiye’nin tüm bölgelerinde teşkilatlanmayı da hedefleyen Demokrasi ve Birlik Derneği, aynı zamanda okuma imkanı olmayan gençler için de yurt seferberliği başlatıp, eğitimlerine katkıda bulunacak.

Demokrasi ve Birlik Derneği’nin yönetim kurulunda AK Parti 26. Dönem Adıyaman eski Milletvekili Mehmet Metiner (Başkan), Avukat Ebubekir Elmalı, Ağrı Eski Milletvekili Cemal Kaya, iş insanı İrfan Karataş, yazar Tülay Demir Oktay, Cengiz Ayna, Coşkun Başbuğ, eczacı Engin Akel, Faruk Aslan, Ulubatlı Hasan Yıldırım, iş insanı Kudbettin Ömeroğlu, gazeteci Mehmet Karataş bulunuyor.