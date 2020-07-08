Demirtaş: Yan yana durmaktan imtina etmemeliyiz

Terör suçlamasıyla Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'da ittifakların geleceği açısından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-muhafazakar ayrımı olmaksızın yan yana durmaktan, yan yana görünmekten imtina etmemeliyiz" diyen Demirtaş, "Türkiye hepimizindir. Hepimiz birlikte Türkiye’yiz. O halde, birlikte yönetebilme ve geleceği birlikte inşa edebilme erdemini ortaya koymak zorundayız" mesajını verdi.

Sadece AK Parti karşıtlığı üzerinden gelecek inşa edilemeyeceğini belirten Demirtaş, AK Parti'nin önümüzdeki seçimde kaybedeceğini öne sürdü. Muhalefete "demokrasi ilkeleri etrafında topluma güven veren güçlü bir alternatif çıkarmak gerektiği" mesajını veren Demirtaş, ortak çözüm önerilerinin halka doğrudan ulaştırılmasını önerdi.