Demirtaş'tan yeni parti iddialarına yanıt

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yeni parti kuracağına yönelik iddiaları yalanladı.

Başak Demirtaş, cezaevinde ziyaret ettiği eşi Selahattin Demirtaş'ın mesajlarını Twitter'da paylaştı. Buna göre Demirtaş, parti kuracağına yönelik iddialara ilişkin "Bir kesimin ve provokatörlerin inanmasını anlayabilirim. Aklı başında insanlar böyle bir yalanı ciddiye alırsa üzülürüm. HDP benim için sadece bir parti değildir. HDP'nin ilkeleri, değerleri, mücadelesi benim yaşamımdır. HDP benim ruhumdur" dedi.