Demirel Müzesinden "demokrasi tarihi" yolculuğuna davet

17 Haziran 2015'te yaşamını yitiren Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti.Demirel, yarın memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe mevkisinde bulunan anıt mezarında düzenlenecek törenle anılacak.Tören öncesinde anıt mezarda belediye ekipleri temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.Doğduğu İslamköy'de 26 Ekim 2014'te açılan müzede Demirel'in Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde biriktirdiği materyaller iki bölümde ziyaret edilebiliyor. Müzeye gelenler, Demirel'in siyasi hayatında yaptıkları icraatların yanında Türk siyasi tarihine ait önemli belgeleri de inceleme şansı yakalıyor.Müzede, 46 bin kitap, 42 bin gazete ve dergi, 6 milyon belge, 8 bin hediyelik eşya 4 bin tablo, 6 bin video-teyp kaset, 126 bin fotoğraf, halı kilim ve giysileri bulunuyor.- "Bu icraatları demokrasi ve cumhuriyet sayesinde yaptım"Müze Müdürü Osman Siviloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin kuruluş aşamasında Demirel'in hayatta olduğunu söyledi.Demirel'in kendisine hediye edilen eşyaların hepsini sakladığını belirten Siviloğlu, "Süleyman Demirel denince akla bir devlet adamı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan gelir. Bu müzeye gelenler Demirel'in arşive, tarihe ve hatıralara ne kadar önem veren bir devlet adamı olduğunu görebiliyor." dedi.Süleyman Demirel'in kendisine "Benim icraatlarım görünsün ama ben bu icraatları nasıl gerçekleştirdim? Bu icraatlarım müzeyi ziyaret edenlere bir mesaj versin istiyorum. Bu icraatları demokrasi ve cumhuriyet sayesinde yaptım." dediğini aktaran Siviloğlu, müzede "dostluk" ve "vatana bağlılık duygularının" da sergilendiğini dile getirdi.- 1 Temmuz'da yeniden açılıyorMüzeyi vatandaşların yanı sıra çok sayıda yabancı turistin ziyaret ettiğini anlatan Siviloğlu "Müzede bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde 34 bin kadar ziyaretçi ağırladık. Müzeyi 1 Temmuz'da yeniden ziyarete açacağız. Müze ziyaretçilerine aslında 'Türkiye 1950'nin başlarında nasıl bir ülkeydi? Nesi vardı? Nesi yoktu?' onları anlatıyor. Demirel'in de amacı buydu." ifadelerini kullandı.
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