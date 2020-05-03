Demirci'de kayıtlı 2 bin üretici tarafından 28 bin dekar arazide kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. Rakımın yüksek olması dolayısıyla kiraz yetiştirilen diğer bölgelere kıyasla hasadın geç yapıldığı ilçede, üreticiler hasat hazırlıklarını sürdürüyor.
Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede üretilen kirazın büyük bölümünün ihraç edildiğini belirtti.
Önceki yıllarda küçük miktarlarda kiraz gönderdikleri Uzak Doğu pazarında bu yıl gelişmeyi istediklerini aktaran Karakaya, bu konuda ihracatçılarla da görüştüklerini belirterek, "Asıl hedefimiz Uzak Doğu pazarına açılmak. Geçtiğimiz yıl 6 ile 7 bin ton ihracat yaptık. Hedefimiz bu yıl 10 bin tonun üzerine çıkmak. Uzak Doğu pazarına tam anlamıyla girebilirsek Demirci kirazı değerini bulacaktır." dedi.
Demirci'de doğal yöntemlerle ve Akdeniz sineğinden ari alanda üretim yaptıklarına dikkati çeken Karakaya, "Ziraat 0900 kirazının yüzde 75'i aroma, yüzde 25 su. Raf ömrü bu sayede daha uzun oluyor. Bu yönleriyle de tüketicilerce daha çok beğeniliyor." ifadelerini kulladı.
BU SEZON REKOLTE HEDEFİ 15 BİN TON
Bu yıl 15 bin ton rekolte hedeflediklerini aktaran Karakaya, "Hedefimiz 3-5 yıl içinde 30 bin ton kiraz üretimini yakalamak. Bunun için üretim kapasitemizi artırıyoruz." diye konuştu.
Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracatta herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayı beklemediklerine işaret ederek, "Özellikle erkenci bölgelerde ihracata yönelik kiraz alımlarının başladığı yönünde duyum aldık. Demirci için de bir sıkıntı yaşanmayacağını tahmin ediyoruz. Hasada haziran ayının ikinci haftası gibi başlamayı planlıyoruz. Hasat döneminde de gerek odamız gerekse üreticilerimiz hijyen yönünden bütün tedbirleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de sezona kısa bir süre kaldığını, herhangi bir olumsuz hava şartıyla karşılaşmamaları durumunda bereketli bir hasat beklediklerini dile getirdi.
Köse, "Geçen yıl Demirci'de 14 bin 500 ton rekolte elde ettik. Herhangi bir afet gibi doğa olayı yaşanmazsa bu yıl 15 bin tonu rahatlıkla aşacağımızı düşünüyoruz. Son 2 yıldır uygulanan Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Projesi ile de ihracattaki yerimizi sağlamlaştıracağız." dedi.
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