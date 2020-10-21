"Demirci tarhanası"nın sırrı 20 çeşit meyve ve sebzede - MANİSA

Kış sofralarının vazgeçilmezi tarhanayı hazırlamak için yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Demirci ilçesindeki kırsal mahallelerde de hummalı çalışma yürütülüyor. Bölgeye özgü yöntemle hazırlanan tarhananın bir bölümü başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere çeşitli illere gönderiliyor.
Demirci'de klasik tarhanadan farklı olarak 20 çeşit doğal meyve ve sebze karışımıyla hazırlanan çorbanın malzemeleri dikkati çekiyor.
Genellikle kadınlar tarafından hazırlanan bu özel tarhanaya, kırmızı biber, hünnap, alıç, kuşburnu, ahlat, nane, patlıcan, ceviz, elma, acı biber, patates, yaban eriği, armut, ayva, soğan, sarımsak, kuru fasulye, nohut, kızılcık ve gürün katılıyor.İlçeye bağlı bin 300 metre rakımlı kırsal Akdere Mahallesi'ndeki kadınlar, tarhanayı imece usulü hazırlıyor. Kendi bahçe ve tarlalarından topladıkları kırmızı biberi, iplere dizerek bir hafta güneşte bekleten Akdereli kadınlar, suyunu çeken biberleri kazanda kaynattıktan sonra ayrı ayrı pişirilen meyve ve sebzelerle karıştırıp yoğuruyor.
Yaklaşık 3 gün dinlenmeye bırakılan hamur, bez üzerinde kurutulduktan sonra kadınlar tarafından ovalanarak tarhana haline getiriliyor. Üç kez elekten geçirilen tarhana bir kez daha toz halinde güneşe serilip kurutulduktan sonra çorba yapılmak üzere hazır hale geliyor.İlçede yıllardır geleneksel yöntemle hazırlanan tarhana, internet üzerinden yapılan satışlarda yoğun talep görüyor.
- "Bütün malzemesi mahallemizin topraklarında yetişen ürünlerden"
Akdere Mahallesi sakinlerinden Fadime Sönmez, AA muhabirine, yıllardır büyüklerinden gördükleri yöntemle tarhana yaptıklarını söyledi.Demirci'de hazırlanan tarhananın birçok yönüyle benzerlerinden ayrıldığına dikkati çeken Sönmez, "Tarhana yapımı zor ve zahmetli ama hem kışlık yiyeceğimiz hem de satarak gelir elde ediyoruz. Tarhana binbir derde şifa olan bir çorba. Özellikle 20 çeşit meyve ve sebzeden yaptığımız bu ürün çok ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.
Akdere Muhtarı Necati Koç da mahallede üretilen tarhananın yoğun talep gördüğünü belirterek, "Tarhana mahallemizin bir geleneğidir. Tamamen el marifetiyle yapılıyor. Bütün malzemesi mahallemizin topraklarında yetişen ürünlerdendir. Kadınlarımız öncelikle kendi yiyeceklerini hazırlar, sonra gelen siparişleri hazırlayıp gönderir." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!