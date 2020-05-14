Demirci'de çocuklara balon hediye edildi - MANİSA

AA

Demirci'de çocuklar saat 11.00'den itibaren parklara, yeşil alanlara akın etti. Çocuklar serbestlik süresince bisiklete bindi, top oynayarak eğlendi.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da eşi Güzide Selçuk ile parklarda eğlenen çocuklara ay-yıldızlı balon ve maske hediye etti.