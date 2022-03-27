Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgas Limanı'na demir götüren 82 metre uzunluğundaki Togo bayraklı 'Gelibolu' adlı gemi, Çanakkae Boğazı'nın Ege Denizi girişindeki Kumkale önlerinde karaya oturdu.

Kaptan durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü ve 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ile balıkadam ekibi bölgeye sevk edildi.