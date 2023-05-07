Demir yoluna giren yaşlı adama tren çarptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 214. Sokak yakınlarından geçen demir yoluna giren Abdülbaki Ağdağ'a (79), İzmir-Alaşehir seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ağdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağdağ'ın trenin altında kalan cenazesi, savcının incelemesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Cenaze raylardan kaldırıldıktan sonra tren, Alaşehir yönüne doğru yoluna devam etti.