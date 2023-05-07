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Manisa'da demir yoluna giren yaşlı adama yolcu treni çarptı

Manisa'da, demir yoluna giren yaşlı adama yolcu treni çarptı. Trenin altında kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 07.05.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Demir yoluna giren yaşlı adama tren çarptı
AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 214. Sokak yakınlarından geçen demir yoluna giren Abdülbaki Ağdağ'a (79), İzmir-Alaşehir seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ağdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağdağ'ın trenin altında kalan cenazesi, savcının incelemesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Cenaze raylardan kaldırıldıktan sonra tren, Alaşehir yönüne doğru yoluna devam etti.

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