AA

Geçtiğimiz yılı 8,27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü, pandemi nedeniyle durma noktasına gelen küresel ticaret iklimine rağmen ihracatını sürdürmeye devam ediyor. Sektör, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5 pay alarak 3,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve mevcut verilerle Türkiye’de sanayi sektörleri arasında en fazla ihracat yapan 6’ncı sektör oldu. Ocak-Mayıs 2020 döneminde en çok ihracat 1,6 milyar dolarla AB ülkelerine gerçekleştirildi.

‘İHRACAT ARTIŞINI YAKIN ZAMANDA BEKLİYORUZ’

İhracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Salgın nedeniyle özellikle bu yılın ilk üç ayında küresel ticaret durma noktasına geldi. 1 Ocak-30 Mayıs arasına baktığımızda geçtiğimiz yıla göre ihracatımızda yüzde 13,31’lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu düşüşün makul olduğunu ve önümüzdeki dönemde ülkeler normalleşmeye başladıkça sektörümüzün kendini toparlanacağına inanıyoruz." dedi.

İDDMİB bünyesindeki şirketlere ait fabrikalarda üretimin önlemler nedeniyla azalsa da hiç durmadığını belirten Öztiryaki, "Temmuz başından itibaren tüm sektörlerimizin tam kapasite üretimlerine başlayacaklarını düşünüyoruz. Firmalarımızdan yurt dışından gelen ürün taleplerinin arttığını duyuyoruz, bu bize bu yılın sonuna gelmeden hatta önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ihracatımızın artacağının sinyallerini veriyor." şeklinde konuştu.

Öztiryaki, salgın sürecinin en başından beri Almanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Meksika, Şili, Kolombiya olmak üzere 10 farklı ülkeden 14 Ticaret Müşaviri ve 2 Büyükelçinin katılımları ile webinarlar düzenlendiğini ifade etti.

Dünyanın artık dijital ortamda satın alma yaptığına işaret eden Öztiryaki, İDDMİB’in bu kapsamdaki çalışmalarıyla ilgili detayları paylaştı: “Elbette sanal heyetlerin ve fuarların geleneksel anlamda düzenlenen fuarların yerini tutacağını düşünmüyoruz ancak salgın etkisi ile e-ticaret, e-pazarlamanın eskiye kıyasla hayatımızdaki önemini artırdığını ve gelecekte de önemini koruyacağını görüyoruz. Birlik olarak hızla bu sürece adapte olmak ve üyelerimize bu anlamda hizmet vermek için çalıştık. Bu çalışmalarımızın ilki olan Mutfak ve Ev Eşyaları Sektörümüze yönelik Meksika, Kolombiya, Şili kapsamında düzenlediğimiz Sanal Ticaret Heyetimiz meyvelerini vermeye başladı. 2008 yılından bu yana çeşitli aralıklar ile Birliğimiz tarafından gerek mutfak sektörü özelinde gerekse diğer sektörler için Ticaret Heyetleri düzenlenen Latin Amerika ülkeleri sahip oldukları ithalat potansiyelleri ile önemli hedef pazarlarımız arasında yer almaktadır. Heyetimize katılan 27 firmamızın yalnızca geçtiğimiz iki günde 43 görüşme gerçekleştirmiş olması da Güney Amerika ülkelerinde de ülkemiz ürünlerine talep olduğunu doğrular nitelikte. 18 Haziran’da başlayan ikili iş görüşmelerimiz 3 Temmuz’a kadar devam edecek ve 150’nin üzerinde bir görüşme sayısı ile tamamlanacağına inanıyoruz. Mutfak sektöründe ilk Sanal Ticaret Heyetini gerçekleştiren Birlik olarak yıl sonuna kadar Güney Amerika’da bulunan, uygun potansiyele sahip ülkelerin tamamında Sanal Ticaret Heyetleri yapmayı hedefliyoruz.

Mutfak ve Ev Eşyaları Sektörümüz ile başlayan Sanal Heyet çalışmalarımıza hız kesmeden Metaller Sektörümüz için Körfez Ülkeleri, Özbekistan ve Kazakistan ile devam edeceğiz.