20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Öztiryaki, yaptığı yazılı açıklamada dünyada yaşanan koronavirüs salgının etkilerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ocak ayından beri dünyanın dengesini alt üst eden koronavirüsüne rağmen sektörümüz daha fazla ihracat için var gücüyle çalışıyor. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü şubat ayında gerçekleştirdiği 704 milyon dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,8'lik pay aldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 5,53 oranında artış anlamına geliyor. Avrupa kıtasına gerçekleştirdiğimiz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş kaydetse de yüzdesel bazda düşüşün az olması ilerisi için umut verici.
Rakamsal anlamda en fazla ihracatı Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Irak, Polonya ve İsrail'e ihracatımızda ise ciddi anlamda bir tırmanış var. Rakamlar da bunu gösteriyor. 2020 tüm dünya ve tüm sektörler için 'virüs yılı' olacak gibi görünüyor ancak bizler Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."
Tahsin Öztiryaki, aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 81,8 milyon dolar ile Almanya'nın ilk sırada yer aldığını, Almanya'yı 44,2 milyon dolar ile İtalya'nın, 33,7 milyon dolar ile Irak'ın izlediğini bildirdi.
Koronavirüse rağmen çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini aktaran Öztiryaki, "Önümüzdeki ay virüsün etkileri ve ekonomiye yansıması daha net görülecektir. Firmalarımızın virüs baskısına rağmen üretim, ihracat, istihdam yöntemlerinde yeni şartlara uygun şekilde düzenlemelere hızla uyum sağlaması ve ihracata aralıksız devam etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte devletimizin uygulayacağı teşvikler, kredi destekleri ve ödemelerdeki ötelemelerin önemli ve faydalı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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