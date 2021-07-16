İHA

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Sektörümüz haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydederek pandeminin yaralarını hızla sarmaya devam ediyor. Bu artışta ortamın gereklerine uyarak gerçekleştirdiğimiz sanal etkinliklerin büyük payı var” dedi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

2021 ocak-haziran kümülatif verilerine göre, Türkiye ihracatı 104,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde 5,7 milyar dolar ihracat ve yüzde 51,1 artış ile genel ihracattan yüzde 5,4 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat ise AB’deki ekonomik canlanmaya paralel olarak 2021 haziran ayı itibarı ile bir önceki seneye göre yüzde 98,4 artarak 592 milyon dolara ulaştı. Sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 147 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 79 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, üçüncü sırada yüzde 73,2’lik artış ve 61,6 milyon dolar ile ABD yer aldı. Dördüncü sırada ise AB’den ayrılışından sonra Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Birleşik Krallık yer aldı ve gerçekleştirilen ihracat yüzde 105 artış ve 61,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

2021 Ocak-Haziran kümülatif verilerine göre ise en çok ihracat 715 milyon dolar ile Almanya’ya, ikinci olarak 389 milyon dolar ile İtalya’ya ve üçüncü olarak Brexit sonrası önemli bir ivme yakalanan Birleşik Krallık’a 318 milyon dolar olarak gerçekleştirildi.

Alt sektör ihracatında ise Alüminyum sektörü 2,1 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken Bakır sektörü 1 milyar dolar ile ikinci sırada yerini aldı. Ayrıca Birliğimiz alt sektörleri arasında ilk 6 ayda yüzde 195 oranıyla Kaynak malzemeleri sektörü en yüksek ihracat artış oranını yakalarken, Bakır yüzde 68, Alüminyum yüzde 60, Bakır Metal Hırdavat yüzde 55, Mutfak Eşyaları yüzde 54, Endüstriyel Mutfak yüzde 53, Döküm yüzde 50, Yapı Malzemeleri yüzde 48, Metal Ambalaj yüzde 20 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo çizdi.

"RAKAMLAR SÖYLEMİMİZİ İSPATLAR NİTELİKTE"

İhracat rakamlarını değerlendiren Öztiryaki, “Geçen yıl küresel salgın nedeniyle yeniden şekillenen dünya ticareti beraberinde birçok yeniliğin habercisi olmuştu. Bizler, söz konusu dönemde dünyanın B planı olacağımızı ifade etmiştik. Rakamlar, söylemimizi ispatlar nitelikte. Türkiye, üretim kabiliyeti, ürün çeşitliliği, hız ve lojistik kolaylık açısından rakiplerine göre bir değil birkaç adım ötede. Birlik olarak mevcut ihracat pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirirken, yeni pazarlarda var olmanın gayreti içerisindeyiz. Afrika’da henüz yeterli düzeyde ihracat yapmadığımız ülkeler var, potansiyeli geç olmadan değerlendirmeliyiz. Buna yönelik faaliyetlerimizde mutlaka Afrika’ya yer veriyoruz. Haziran ayı bizler için oldukça yoğun geçen bir ay oldu. Yapı Malzemeleri sektörümüz için Kenya ve Uganda, Bakır sektörümüz için Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Estonya, 3. Mutfak Eşyaları Urge Projemiz kapsamında ise Almanya, Hollanda Belçika’ya olmak üzere toplam 12 ülkelik bir sanal çıkarma düzenledik. Böylelikle pandemi sürecinin başlamasından bu yana 31 ülkede 11 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirerek üyelerimiz için 1850’den fazla ikili iş görüşmesine vesile olduk. Katılımcılarımızın heyetlerden en iyi şekilde istifade ettiklerini ticaretlerine yansıyan sonuçlardan takip ediyoruz. İhracatımızı sürdürebilir kılmak adına pandemi etkisini azaltsa da sanal çalışmalarımızı fizikilerle birleştirerek sürdüreceğiz. Sanal Heyetlerimize bir süre daha devam etmeyi planlıyoruz ancak pandemiden çıkış sinyalleri gelmeye başladı. Bu yılın sonunda alt sektörlerimize yönelik ticaret heyetlerimizi fiziki olarak düzenlemeye yönelik olarak çalışmalarımızı başlattık" dedi.