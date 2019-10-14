Demir ve demir dışı ihracatı en çok Almanyaya yapıldı

14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),demir ve demir dışı metaller sektörünün eylül ayını 665 milyon dolarlık ihracat rakamı ile tamamlarken, en çok ihracat yapılan ülkenin 76,2 milyon dolarla Almanya olduğunu duyurdu.
Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2019 eylül ayı ihracatı 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan verilere göre, sektör genel ihracattan yüzde 4,7'lik pay elde etti.
En çok ihracat yapılan bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 340,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya 76,2 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 40,2 milyon dolar ile İngiltere ve 39,2 milyon dolar ile İtalya takip etti.
2019 Ocak-Eylül döneminde demir ve demir dışı metaller alt sektör ihracatında alüminyum ürün grubu 2,3 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı.
Alüminyum sektörünü 1,39 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,31 milyar dolar ile metal eşyalar ve 1 milyar dolar ile bakır sektörleri takip etti. Eylül ayı itibarıyla da sektörde en fazla ihracat 245,2 milyon dolar ile alüminyum sektöründe gerçekleşti.
"SEKTÖRÜN EN BÜYÜK PAZARI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtirken, ABD'ye olan yüksek oranlı artışın geçen ay da devam ettiğini kaydetti.
Öztiryaki, eylül ayındaki ihracatın yüzde 51'inin bu ülkelere gerçekleştiğini belirtti. En çok ihracat yaptıkları üç ülkenin de AB üyesi olduğuna işaret eden Öztiryaki, bunun yanında ABD'ye olan ihracattaki artışın da sürdüğünü kaydetti.
Öztiryaki, artış hızında yavaşlama olmasına karşın geçtiğimiz ay ABD'ye ihracatın yüzde 11,7 arttığını ve 28,9 milyon dolara ulaştığını belirtti.
2019 Ocak-Eylül kümülatif verileri ile ilgili olarak bilgi veren Öztiryaki, "6,15 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6'lık pay aldık ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk. Ocak-Eylül döneminde en dikkati çekici ihracat artışı ABD'de yaşandı. Sektör ihracatında 4. sırada yer alan ve başlıca hedef pazarımız konumundaki ABD'ye ihracat bu dönemde yüzde 38,8 oranında artarak 308,2 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!