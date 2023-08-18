Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon Demir Maske konusu nedir? Iron Mask filminin oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        Demir Maske konusu nedir? Iron Mask filminin oyuncuları kimler?

        Demir Maske filmi 18 Ağustos Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlgi çekici konusu ve geniş oyuncu kadrosu ile Demir Maske (Iron Mask) aksiyon macera türünde bir filmdir. Yönetmenliğini Oleg Stepchenko üstlenirken, senaryosunu Stepchenko, Petrukhin ve Dmitri Palees kaleme almaktadır. İşte Demir Maske filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demir Maske filmi konusu ve oyuncu kadrosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        2019 yılında vizyona giren Demir Maske filmi sinema perdesinin ardından televizyon izleyecisinin karşına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncularıdan Jackie Chan ve Arnold Schwarzenegger yer almaktadır. Peki, "Demir Maske konusu nedir? Iron Mask filminin oyuncuları kimler?" İşte Demir Maske filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

        REKLAM

        DEMİR MASKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Jason Flemyng Jonathan Green

        Cheng Lan rolünde Helen Yao

        Jackie Chan Usta Et Al olarak

        Arnold Schwarzenegger Kaptan James Hook

        Yuri Kolokolnikov Çar Büyük Peter

        Anna Churina Bayan Emma Dudley

        Charles Dance Lord Dudley

        Büyükelçi olarak Rutger Hauer

        Kaptan olarak Martin Klebba

        Gri rolünde Christopher Fairbank

        Ölü Kazak olarak Igor Jijikine

        Robert Gilabert Cuenca Kule Muhafızı olarak filmde yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Habertürk Anasayfa