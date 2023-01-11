'Demir Kadın: Neslican'ın afişi yayınlandı

Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan 'Demir Kadın: Neslican' adlı film 27 Ocak’ta vizyona girecek.

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