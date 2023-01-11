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'Demir Kadın: Neslican'ın afişi yayınlandı

Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü anlatan ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin afişi yayınlandı

Giriş: 11.01.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
'Demir Kadın: Neslican'ın afişi yayınlandı - Magazin haberleri
'Demir Kadın: Neslican'ın afişi yayınlandı
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Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan 'Demir Kadın: Neslican' adlı film 27 Ocak’ta vizyona girecek.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

Filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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