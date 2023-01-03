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Demir Kadın Neslican’ filminin fragmanı yayınlandı

Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü anlatan ‘Demir Kadın Neslican’ filminin fragmanı yayınlandı

Giriş: 03.01.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Demir Kadın Neslican’ filminin fragmanı yayınlandı
HABERTURK.COM

Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan filmin fragmanı yayınlandı. ‘Demir Kadın Neslican’, 27 Ocak’ta beyazperdedeki yerini alacak.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

‘Demir Kadın Neslican’ filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

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