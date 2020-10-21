Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya hareket etti.

Kafilede, sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ile Erdoğan Yeşilyurt yer almadı.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile çok sayıda yönetici, İspanya'ya giden kafilede yer aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da havalimanından kafileyi uğurlayarak başarılar diledi.

Villarreal ile Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın (TSİ) 22.00'de El Madrigal Stadı'nda karşı karşıya gelecek.