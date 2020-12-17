Demir Grup Sivasspor: 1 - Giresunspor: 0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode),Felix (Dk. 59 Hakan Arslan),Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel),Ninga (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt),Kone

Giresunspor: Göktan Cörüt, Kerem Kalafat, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz, İshak Doğan (Dk. 87 Arda Kılıç),Uzodimma (Dk. 62 Hayrullah Bilazer),Tavares, Muhammed Ertürk, Madinda (Dk. 62 Erol Can Akdağ),Traore, Yasin Ozan

Gol: Dk. 90+2 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 22 Uzodimma (Giresunspor)

90+2. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Kone, topu müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Bu futbolcunun, ceza sahasına hafif sağdan çaprazdan girdiği gibi yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.