Demir Ege Tıknaz, Rio Ave formasıyla ilk golünü attı
Portekiz ekibi Rio Ave'de forma giyen Türk futbolcu Demir Ege Tıknaz, ilk kez gol sevinci yaşadı.
Rio Ave, Portekiz Premier Lig'in 22. haftasında AVS'yi konuk etti.
Konuk takım, 32. dakikada John Mercado'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Rio Ave'de 62. dakikada Demir Ege sahneye çıktı ve yaptığı kafa vuruşuyla karşılaşmada beraberliği getiren gole imza attı.
Rio Ave'nin sezon başında Beşiktaş'tan bonservisini kiraladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde çıktığı 17. maçta ilk kez fileleri havalandırdı.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlandı.