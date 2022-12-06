Demir çubukla öldürülmüştü! İşte cani kocanın cezası!

DHA

Antalya Kepez'de olay, 24 Aralık 2021'de Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Emrah Akgül (34) ile eşi Rukiye Akgül (31) arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

DEMİR ÇUBUKLA BAŞINA DEFALARCA VURDU DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşine sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül de soba için kullanılan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşini başına çubukla defalarca vurarak yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rukiye Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Emrah Akgül ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Akgül, olay günü tartışmanın küfür nedeniyle başladığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Maktule yönelik daha önce saldırıda bulunmadım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Takdir mahkemenindir" dedi. ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ Duruşmaya verilen aradan sonra sanık Emrah Akgül hakkındaki karar açıklanarak, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hükmedildi.