Mawby, en iyi podyum mankeni olmadığını belirterek o gün bazı işlerin ters gittiğini anlattı. Aşırı gergin olduğunu yazan Demi Rose Mawby, podyum öncesi bikinisinin üst parçasını kaybettiğini, ayakkabılarının kendini için fazla büyük ve yüksek topuklu olduğunu belirtti.