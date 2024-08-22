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        Haberler Dünyadan Demi Moore'un kız kıza yat tatili - magazin haberleri

        Demi Moore'un kız kıza yat tatili

        Demi Moore, iki yakın kız arkadaşıyla Yunanistan'da yat gezisine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 16:58 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:30
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          Demi Moore, kız arkadaşlarıyla Yunanistan tatiline çıktı. Ünlü oyuncu, Yunan iş ortakları olan yakın arkadaşları Andrea ve Athanasia Steggou ile tatil yapıyor.

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          Yatla denize açılan Moore ve arkadaşları, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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          Moore ve arkadaşları, teknenin pruvasında fotoğraf çekilmek için yan yana geldi. Poz öncesi Moore'un saçlarını arkadaşı düzeltti.

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          Moore, tekne gezisi boyunca 'Pilav' adındaki minik köpeğini kucağından indirmedi.

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          Moore, sevimli köpeğine öpücükler kondurdu.

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