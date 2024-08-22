Demi Moore'un kız kıza yat tatili
Demi Moore, iki yakın kız arkadaşıyla Yunanistan'da yat gezisine çıktı
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Demi Moore, kız arkadaşlarıyla Yunanistan tatiline çıktı. Ünlü oyuncu, Yunan iş ortakları olan yakın arkadaşları Andrea ve Athanasia Steggou ile tatil yapıyor.
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Yatla denize açılan Moore ve arkadaşları, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Moore ve arkadaşları, teknenin pruvasında fotoğraf çekilmek için yan yana geldi. Poz öncesi Moore'un saçlarını arkadaşı düzeltti.
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Moore, tekne gezisi boyunca 'Pilav' adındaki minik köpeğini kucağından indirmedi.
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Moore, sevimli köpeğine öpücükler kondurdu.