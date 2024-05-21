Demi Moore'un filmine Cannes'da 13 dakikalık rekor alkış
Demi Moore'un başrolünde yer aldığı korku - gerilim türündeki 'The Substance', Cannes Film Festivali'nde 13 dakika ayakta alkışlanarak, bu yılın en uzun alkış rekorunu kırdı
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Demi Moore'un başrolündede yer aldığı 'The Substance', 77. Cannes Film Festivali'nde büyük beğeni topladı. Festival kapsamında yapılan galada film, 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
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61 yaşındaki Demi Moore'a filmde Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Oscar Lesage eşlik etti. Filmin yönetmen koltuğunda ise Coralie Fargeat oturdu.
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Korku - gerilim türündeki filmin Cannes'daki gösterimi sonrası izleyicilerin 13 dakikalık alkışı, bu yıl şimdiye kadarki en uzun alkış süresi oldu.
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İnsanları hayallerindeki en iyi versiyona dönüştürmeyi vaat eden The Substance adlı yeni bir ürünün etrafında dönen, feminist bakış açısına sahip bir body horror (biyolojik korku) türündeki film, bu yıl Cannes'da Altın Palmiye için yarışıyor.
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Demi Moore, gala öncesi basın mensuplarının karşısına köpeği Pilaf ile çıktı
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Brezilyalı model Alessandra Ambrosio da 'The Substance' galasında boy gösterdi
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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi, Fransız - İtalyan şarkıcı ve model Carla Bruni de galanın en dikkat çeken isimlerindendi
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İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley şıklığıyla beğeni topladı