HEM BANYO HEM OFİS

Oyuncu, banyo ve tuvalet olan ancak kendisinin ofis olarak kullandığı evin bu kısmında çekildiği kareleri yayınladı. Kanepe ve yerde halıların olması, Moore'un takipçilerinin "Burası nasıl bir yer?" sorusunu sormasına neden oldu.