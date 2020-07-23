Lovato, nişanlısı hakkında şunları söyledi:

"Seninle tanıştığım an seni sevdiğimi biliyordum. Bunu deneyimlememiş kişilere tarif edemediğim bir şeydi. Hayatımda hiç kimse tarafından (ailem dışında) kusurlarımla koşulsuz sevildiğimi hissetmedim. Beni asla kendimden başka bir şey olmaya zorlamıyorsun. Ve benden kendimin en iyi versiyonu olmamı istiyorsun. Evlilik teklifini kabul etmekten onur duyuyorum. Seni bir altyazının ifade edebileceğinden daha çok seviyorum. Seninle bir aile ve hayat kurmak için çok heyecanlıyım. Seni sonsuza kadar seviyorum bebeğim. Eşim. İşte geleceğimiz.”