Genç şarkıcı, filtreli pozlarının, başkalarının güzellik anlayışını yansıttığını belirterek "Ama onlar ben değilim" diye yazdı. Lovato, başkalarının standartlarına uymaya çalışmak yerine kendisi olarak hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini de belirtti.