Ayrıca bu yaşadıkları ile ilgili sloganı ve dövmesi de olan Stay Strong belgeselini yaptı. Yeni albümü Unbroken ile büyük bir patlama yakaladı ve ilk haftasında 96.000 kopya satarak Billboard 200'e 4 numarayla, Billboard Digital Albums listesine de 1 numarayla giriş yaptı.



People's Choice Awards 2012'de Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé ve Katy Perry'nin de adaylarda bulunduğu Favori Pop Artisti dalında, 6 Eylül 2012'de MTV Video Müzik ödüllerinde ise "Skyscraper" ile "En İyi Mesaj Veren Şarkı" dalında ödül aldı.