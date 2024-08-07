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        Haberler Magazin Demet Şener: Var mı daha güzeli? - Magazin haberleri

        Demet Şener: Var mı daha güzeli?

        Demet Şener de çeşitli yöntemlerle Instagram kullanabilen ünlülerden... Şener, İstanbul manzaralı bir terastan çektirdiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:51
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          Demet Şener, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram'a getirdiği erişim engeline rağmen, takipçilerine paylaşım yapmayı sürdürdü.

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          Spor salonundan çıkışta asansör aynasından kareler paylaşan Demet Şener, ardından İstanbul manzaralı bir terastan da paylaşım yaptı.

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          47 yaşındaki Demet Şener, takipçileriyle paylaştığı fotoğraflara İstanbul hashtag'ini ekleyerek; "Var mı daha güzeli?" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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