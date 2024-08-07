Demet Şener: Var mı daha güzeli?
Demet Şener de çeşitli yöntemlerle Instagram kullanabilen ünlülerden... Şener, İstanbul manzaralı bir terastan çektirdiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayımladı
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Demet Şener, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram'a getirdiği erişim engeline rağmen, takipçilerine paylaşım yapmayı sürdürdü.
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Spor salonundan çıkışta asansör aynasından kareler paylaşan Demet Şener, ardından İstanbul manzaralı bir terastan da paylaşım yaptı.
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47 yaşındaki Demet Şener, takipçileriyle paylaştığı fotoğraflara İstanbul hashtag'ini ekleyerek; "Var mı daha güzeli?" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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