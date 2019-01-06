"BACAĞIMDAKİ YANIK İKİNCİ DERECEYMİŞ"

Kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Demet Şener, "Bacağımdaki yanık ikinci dereceymiş. O gün yanımda oğlum Ömer de vardı. Çocuk çok korktu. Allah'tan ona bir şey olmadı. Olacağı varmış diyelim, ucuz atlattık. Şimdi gayet iyiyim. Yürümemde de bir sıkıntı yok, toparladım sayılır” dedi.