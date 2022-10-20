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Demet Şener: Tolga Arman çok sevilecek bir insan - Magazin haberleri

Demet Şener: Tolga Arman çok sevilecek bir insan

Bebek'te objektiflere yansıyan Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ile Ömer'in, sevgilisi Tolga Arman'ı çok sevdiklerini ifade etti. Şener, "Tolga, çok sevilecek bir insan. Çok düzgün..." şeklinde konuştu

20.10.2022 - 08:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Şener (45), önceki gün Bebek'te görüntülendi.

    Sevgilisi Tolga Arman ile seyahatten yeni geldiğini söyleyen Şener, "Annemleyim bugün. İşimiz var, onları halledeceğiz" dedi.

  • "HAYATIMIZDA HER ŞEY YOLUNDA"

    İşlerinin yoğunluğundan dolayı kısa tatiller yaptığını ifade eden Demet Şener, "Çocukları da uzun süre bırakmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Çok mutlu olduğunu belirten Şener, "Çok şükür, hayatımızda her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

  • "ÇOK SEVİLECEK BİR İNSAN"

    İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ile Ömer'in sevgilisini çok sevdiğini ifade eden Demet Şener, "Tolga, çok sevilecek bir insan. Çok düzgün..." dedi.

  • TRAFİKTE TACİZ!

    Öte yandan 5 Ağustos Cuma günü Emirgan'a gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Demet Şener, İstinye istikametinde ilerlerken bir motokuryeyle tartışmıştı. Şener'in iddiasına göre yol verme nedeniyle çıkan tartışmadan sonra motokurye aracını sıkıştırmaya başlamıştı. Demet Şener, bunun üzerine o anları cep telefonuyla kaydetmişti. Bunu fark eden motokurye, Şener'e küfür ve hakaret etmişti.

  • "SESSİZ KALMAYIP, ŞİKAYETTE BULUNDUK"

    Demet Şener, motokurye hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Şener, "Böyle bir şeyi hiçbir insan hak etmiyor. Günümüzde çok sıkça duyduğumuz bu tarz sözlü de olsa tacizler ve kötü olaylar yaşanabiliyor. Ben de bu konuyla ilgili bu şekilde açıklama yapıyorum. Çünkü herkese de bir rol model olmak gibi bir misyonumuz da var. Çeşitli sosyal sorumluluk olaylarıyla ilgili de bunu da ben biraz öyle algıladım. O yüzden bununla ilgili sessiz kalmayıp Türk adaletine bunu şikayette bulunduk. Bu şekilde dava süreci başlıyor" demişti.

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