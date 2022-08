"UTANILACAK HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM!"

45 yaşındaki Şener, muhabirlerin "Tablonun evinizin salonunda olması biraz iddialı değil mi?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Hayır. Ben her şeyi dürüstçe yaşıyorum, çocuklarım benim hayat arkadaşım, yol arkadaşım... Saman altından su yürütmektense, alnı dik bir şekilde hayatımı yaşamayı tercih ediyorum. Utanılacak hiçbir şey yapmıyorum. 17 yaşımdan beri beraberiz, hayatımda hiçbir şeyi saklamadım; doğru ya da yanlış... İyi ki de böyle yaptım. Çoğu insan takdir ediyor, takdir etmeyen de olabilir, onlara değişik gelebilir... Ben çocuklarıma aynı evde yaşıyorum, Tolga da kendi evinde kızıyla yaşıyor. O yüzden bizler arada sırada evlerimizde buluşuyoruz. Çocuklarımızın her şeyiyle bire bir ilgileniyoruz. Her türlü annelik görevimi fazlasıyla yapıyorum. O yüzden çocuklarım gerçek aşkı sevgiyi görsünler. Yalan dolan yerine onu görsünler...