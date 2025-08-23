Demet Şener, tatil anlayışını paylaştı

Demet Şener’in Bodrum’daki kimi plaj ve sahil kenarı günübirlik işletmelerdeki hizmet kalitesi ve fiyat politikalarına ilişkin eleştirilerinin ardından Didim üzerinden yaptığı değerlendirme sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Çocuklarıyla birlikte tatilini bu yıl da Didim’de geçiren ve burada karşılaştığı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, "Kalite isterim, ha bu lüksse, benim için lüks kalitedir” sözleriyle gündemdeki polemiğe açıklık getirdi.

REKLAM advertisement1

Demet Şener, tatili çocuklarıyla birlikte yaptı.

Didim’de son derece keyifli anlar geçirdiklerini anlatan Demet Şener, gündemden düşmeyen

sözlerine ilişkin; “İnsanlar bunu; bazısı doğru, bazısı yanlış algıladı. Demek istediğim,

Türkiye'de o kadar güzel yer var, illa Bodrum'a gitmek zorunda değilsiniz idi. Mesela,

Didim'e gidin dedim. Bu kadar basit. Didim, Kaş, Marmaris neresi olursa olsun, illa

Bodrum'a takılı kalmak zorunda değilsiniz’ dedim. Muhteşem, Türkiye'nin sonsuz sahilleri

var. Biri de Didim, işte ben zaten bugün, dediğimi de yapıyorum

Tatil anlayışını da paylaşan Demet Şener, gösterişli tatillerden uzak durduğunu belirterek; “Tatil demek benim için rahatlık demek. Giyinip, süslenip restoranlara gidip öyle şov yapmak değil. Benim tatil anlayışım, daha sakin, daha böyle tatil tatil. Parmak arası terliklerimi giyip, öyle takılmak isterim. Rahatlık yani. Şimdi de görüyorsunuz ne makyaj yapıyorum ne saçımı yapıyorum. Benim için tatil odur" değerlendirmesinde bulundu.