Eski model Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde bir restoranda kahve içip koyu bir sohbete oturan ikili, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Şener, "Yeni bir marka yaratacağız. Kendi ürünümüzü çıkartmak için çalışmalarım sürüyor. İlk etapta sosyal medya ve internet üzerinden satışlar olacak. Sonrasında bir dükkan açmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.