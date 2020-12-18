HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Şener- Cenk Küpeli çifti, geçtiğimiz gün Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çift, evde bir saat koşu bandında yürüyüş yaptıklarını fakat yine de sahile çıktıklarını söyledi.

Yeni yıla İstanbul'daki evlerinde gireceklerini söyleyen Şener, "Sonuçta yurt dışına çıksak da orada da yasağa denk geleceğiz. O yüzden insanın evi gibisi yok" dedi.