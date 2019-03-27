Demet Şener'in işadamı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu sabah Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Demet Şener aşkını itiraf etti.

Şener, Cenk Küpeli ilişkisinin yeni olduğunu belirterek "Bir şey saklamam hayatımda...Hiç saklamıyoruz. Ben özgür kadınım. Şu anda çok aşığım. Çok yeni bir ilişkimiz var.. Aşk böyle bir şey, adam gibi çıkarsın..." dedi.