Demet Şener: İki kupa kazandılar

"ARKASINDA KARANLIK İŞLER OLAN DÜŞÜNSÜN"



Son dönemde sosyal medya fenomenlerinin kazandığı paralar hakkındaki soruları da cevaplayan Şener, "Bizim arkamızda karanlık işler yok. Arkasında karanlık işler olan düşünsün. Her sosyal medya fenomeni olan veya her güzellik merkezi olanlar böyle değil. Bizim sektör bu tarz durumlara çok müsait sanırım. Bizim kazancımız belli, her şeyimiz belli" yorumunu yaptı.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram