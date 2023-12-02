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        Haberler Magazin Demet Şener: İki kupa kazandılar - Magazin haberleri

        Demet Şener: İki kupa kazandılar

        Tarabya'da görüntülenen Demet Şener, Real Madrid'de basketbol oynayan oğlu Ömer Kutluay hakkında, "Oğlum İspanya'da. Gittiğinden beri iki kere kupa kazandılar. Ben de çok gidiyorum ve ziyaret ediyorum" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:44
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Şener, Tarabya'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden ve her gün bir saat yürüyüş yaptığını ifade eden Şener, Real Madrid'de basketbol oynayan oğlu Ömer Kutluay hakkında da konuştu.

        • 2

          "İKİ KUPA KAZANDILAR"

          Demet Şener, "Oğlum İspanya'da. Gittiğinden beri iki kere kupa kazandılar. Ben de çok gidiyorum ve ziyaret ediyorum. Bizim de oraya gitmemiz onun hoşuna gidiyor ve ona iyi geliyor. Bu işi yapan bir kişinin hayalindeki yerde o. Türkiye'yi temsil ediyor şu anda. Onun başarısına şahit olmak çok güzel" dedi.

        • 3

          "BU GERÇEKLE YÜZLEŞMEK İSTEMİYORUM"

          Demet Şener, "Kızım İrem Kutluay da üniversite için çabalıyor. 'Seneye ne yapacağım?' diye düşünüyorum. Kızım da yurt dışında okuyacak sanırım. Belli bir zaman sonra kendi hayatları oluyor artık. Ben onları da çok bırakmak istemiyorum tabii ki ama kendi hayatlarını tasarlayıp, kuruyorlar. Bu gerçekle yüzleşmek de istemiyorum ama ne yapalım?" dedi.

        • 4

          "HER ŞEYİ BU KADAR CİDDİYE ALMIYORUM"

          Geçtiğimiz haftalarda manken Sena Şimşek'in sahnede düşmesiyle alakalı da yorum yapan Demet Şener, "Ona içeride, 'Sen Sema Şimşek'sin. Senin düşmen bile asalet' dedim. Ben de düşsem ben de kötü hissederim. Henüz başıma gelmedi ama olabilir bunlar, çok normal. Salına salına yürürken düşmek... Allah korusun. Belli bir isim yapmış insanlarız. Düşsek ne olacak ki? Hayat güzel, her şeyi bu kadar ciddiye almıyorum" diyerek güldü.

        • 5

          "ORTADA BIRAKILINCA HER ŞEYİ DAHA İYİ ANLIYORSUNUZ"

          Muhabirlerin, "Ciddiye almama durumu ne zaman başladı?" sorusuna da yanıt veren Şener, "Ayrıldıktan sonra başladı. Ortada bırakılınca her şeyi daha iyi anlıyorsunuz. Yıllarca bir fanusun içinde gibiydim. Etraftan pek haberim yoktu ama hemen de adapte oldum. Şuan çok mutluyum. Mükemmel bir kişi ile birlikteyim. Bu hayattan bir armağan çocuklarım diğeri ise Tolga... Ben eminim bizden. Biz gönülden evliyiz Tolga ile. Bunun için imzaya gerek yok bence. İkimizin de ayrı evleri var ama daha da genciz" ifadelerini kullandı.

        • 6

          "ARKASINDA KARANLIK İŞLER OLAN DÜŞÜNSÜN"

          Son dönemde sosyal medya fenomenlerinin kazandığı paralar hakkındaki soruları da cevaplayan Şener, "Bizim arkamızda karanlık işler yok. Arkasında karanlık işler olan düşünsün. Her sosyal medya fenomeni olan veya her güzellik merkezi olanlar böyle değil. Bizim sektör bu tarz durumlara çok müsait sanırım. Bizim kazancımız belli, her şeyimiz belli" yorumunu yaptı.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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