Demet Şener: İki kupa kazandılar

"ORTADA BIRAKILINCA HER ŞEYİ DAHA İYİ ANLIYORSUNUZ"



Muhabirlerin, "Ciddiye almama durumu ne zaman başladı?" sorusuna da yanıt veren Şener, "Ayrıldıktan sonra başladı. Ortada bırakılınca her şeyi daha iyi anlıyorsunuz. Yıllarca bir fanusun içinde gibiydim. Etraftan pek haberim yoktu ama hemen de adapte oldum. Şuan çok mutluyum. Mükemmel bir kişi ile birlikteyim. Bu hayattan bir armağan çocuklarım diğeri ise Tolga... Ben eminim bizden. Biz gönülden evliyiz Tolga ile. Bunun için imzaya gerek yok bence. İkimizin de ayrı evleri var ama daha da genciz" ifadelerini kullandı.