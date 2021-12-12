"Her şey çok güzel gidiyor"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Şener, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ve Ömer için alışveriş turuna çıktığını söyledi.

Her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden 44 yaşındaki eski manken, çocukları için alışveriş yapacağını belirtti.