Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Demet Şener, önceki akşam eşi Cenk Küpeli ile birlikte Yeniköy sahilde, otomobilleri ile seyir halindeyken objektiflere takıldı.

Sıkışan trafikte muhabirler ile sohbet eden ikili, "Biraz hava almaya çıktık. Yemek yedik. Eve dönüyoruz'' dedikten sonra gözlerden kayboldu.

'EŞİM EN ÇOK ÇARPIK DİŞLERİMİ BEĞENİYOR'