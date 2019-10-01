Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile oğlu Ömer Kutluay'ın fotoğrafını paylaştı

Eski manken Demet Şener çekişmeli bir boşanma davasının ardından eski eşi İbrahim Kutluay'dan ayrılmıştı. Şener, geride bıraktığımız haziran ayında Cenk küpeli ile Ortaköy'de bir otelde düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.

"AŞKLARIM"

Şener, önceki gün İbrahim Kutluay ile evliliğinden olan oğlu Ömer Kutluay ile eşi Cenk Küpeli'nin fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden, "Aşklarım" notuyla paylaştı.

Demet Şener'in paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.