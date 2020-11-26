Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberien göre; Estetiğe karşı düşünceleri sorulan Demet Şener, "Estetiği karşı değilim. Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında botoksum, hiçbir estetiğim yok. Kim ne isterse onu yaptırsın. İleride ben de yaptırırım. Hatta şimdi doktoruma söyledim 'Ne olur biraz yap' diye. O da 'Şu an seni çok dondurmak istemiyorum' diyerek reddetti." dedi.