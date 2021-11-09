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Demet Şener'den Tolga Arman açıklaması: Evlilikten bir farkı yok! - Magazin haberleri

Demet Şener: Evlilikten bir farkı yok!

İş insanı Tolga Arman ile birlikteliği geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum'da belgelenen eski manken Demet Şener, dün akşam sunuculuğunu üstlendiği bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sevgilisiyle ilgili 'evlilik' sorusuna yanıt veren Şener, "Böyle mutluyuz, gönülden bir bağ olunca onun bir farkı olmuyor" dedi

09.11.2021 - 13:15 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Eski manken Demet Şener, geçtiğimiz akşam sunuculuğunu üstlendiği bir etkinlikte görüntülendi.

    Fit görünmek için sırları olmadığını ve tencere yemekleri ile beslendiğini söyleyen Şener, "Büyük sırlarım yok ama özlem duyduklarımı yiyorum. 'Şunu, bunu yemiyorum' durumu yok. Geçen bir arkadaşımın doğum günü vardı, pastanın yarısını ben yedim." ifadelerini kullandı.

  • "ESNEĞİM, KÖŞELERİM YOK!"

    Doktorların, bazı hastaların kendisinin fotoğraflarıyla gelerek 'Demet Şener burnu istiyoruz' şeklinde istekleri olduğunu anlatan eski manken, "Estetik tamamen zevki bir şeydir. Kaza geçirseniz, hastalık sonucu uzvunuzu kaybetmedikçe estetik kişisel kendine bağlı bir şeydir. Ancak sarı, çarpık dişlerle dolaşmanın da manası da yok. Günümüzde küçük dokunuşları yapmayan yok gibi. Doktorlar, 'Sizin resminizle gelenler de var' diyorlar ama benim burnum doğal, o yüzden insan istediği zaman istediği yerini yaptırabilir. Esneğim, köşelerim yok!" şeklinde konuştu.

  • 'EVLİLİK' SORUSUNA YANIT

    Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan ve daha önce sevgilisiyle ilgili "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum, çok mutluyum." diyen Demet Şener, gazetecilerin 'evlilik' sorusuna yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

    Geçtiğimiz günlerde Arman ile Kapadokya'da tatil yapan Şener, evlenmeden de mutlu olunabileceğini ifade etti. Demet Şener, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

    Çok güzel gidiyor, benim en büyük hayalimdi balonla uçmak. Onu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Böyle güzel mutluyuz, bir farkı yok. Gönülden bağ olunca onun bir farkı olmuyor.

  • TEKTAŞI DİKKAT ÇEKTİ

    Eski manken Demet Şener, mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Sürpriz aşkları dört ay önce Bodrum'da belgelenen çift, soluğu Kapadokya'da almıştı.

    Sevgilisi ile birlikte objektif karşısına geçen Demet Şener, mutluluk pozlarını, "Harika bir tatilin ardından..." ifadeleriyle Instagram'dan paylaşmıştı. Takipçileri, eski mankenin gönderilerini beğeni yağmuruna tutarken, Şener'in parmağındaki tektaş da dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "SONUCA BAKALIM"

    İki ay önce iş insanı Tolga Arman'ın kızı ile İrem Kutluay'ın aynı sınıfta eğitim gördüğü, çiftin de bu sayede tanıştığı ileri sürülmüştü.

    İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şener, "Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Zaten pandemiden dolayı iki yıldır yapılmıyor. Sadece birbirlerini çevrelerinden tanıyorlarmış. Bunu da biz sonradan öğrendik. Her şey yolunda." demişti.

    Şener, "İlk adım kimden geldi?" sorusuna, "İlk adımı boş verin, ne fark eder? Sonuca bakalım..." şeklinde yanıt vermişti.

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