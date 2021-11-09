'EVLİLİK' SORUSUNA YANIT

Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan ve daha önce sevgilisiyle ilgili "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum, çok mutluyum." diyen Demet Şener, gazetecilerin 'evlilik' sorusuna yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Arman ile Kapadokya'da tatil yapan Şener, evlenmeden de mutlu olunabileceğini ifade etti. Demet Şener, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

Çok güzel gidiyor, benim en büyük hayalimdi balonla uçmak. Onu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Böyle güzel mutluyuz, bir farkı yok. Gönülden bağ olunca onun bir farkı olmuyor.