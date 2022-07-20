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Demet Şener'den mayolu poz - Magazin haberleri

Demet Şener'den mayolu poz

Demet Şener'in, iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum tatili devam ediyor. Mayosuyla objektif karşısına geçen eski manken, yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekti

20.07.2022 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Eski manken Demet Şener, yaklaşık 9 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman ile birlikte soluğu Bodrum'da almıştı. 

  • Sevgilisiyle tatili devam eden 45 yaşındaki Şener'den yeni fotoğraflar geldi.

  • Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü isim, bu kez mor renkli bir mayoyla objektif karşısına geçti. 

  • Spor tutkunu olan eski manken, fit vücuduyla adından söz ettirdi. Demet Şener'in kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören paylaşımına; Hatice, Tuğba Özerk ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Ünlü isimler, renkli pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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